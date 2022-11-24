Стокгольм, 24 ноября 2022, 12:29 — REGNUM Требование амортизации по ипотечным кредитам в Швеции будет приостановлено, обещали Умеренные во время предвыборной кампании в стране. Но ни слова по этому поводу пока не поступало от новых властей, пишет газета Aftonbladet.
Теперь министр финансов Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные) открыто заявляет, что ситуация ухудшилась.
«Но мы вернемся к вопросу об отмене амортизации», — сказала она в эфире радиостанции SR.
«Ожидается, что Риксбанк Швеции значительно повысит учетную ставку, консенсус-прогноз нескольких банков составляет 0,75 процентных пункта или даже один процентный пункт. Видимо, это отразится на банковских процентных ставках по ипотечным кредитам, и поэтому вопрос о снижении или отмене амортизационных требований станет снова. Именно этот вопрос был важен для Умеренных во время предвыборной кампании», — пишет издание.
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