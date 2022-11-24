Стокгольм, 24 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Требование амортизации по ипотечным кредитам в Швеции будет приостановлено, обещали Умеренные во время предвыборной кампании в стране. Но ни слова по этому поводу пока не поступало от новых властей, пишет газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Теперь министр финансов Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные) открыто заявляет, что ситуация ухудшилась.

«Но мы вернемся к вопросу об отмене амортизации», — сказала она в эфире радиостанции SR.

«Ожидается, что Риксбанк Швеции значительно повысит учетную ставку, консенсус-прогноз нескольких банков составляет 0,75 процентных пункта или даже один процентный пункт. Видимо, это отразится на банковских процентных ставках по ипотечным кредитам, и поэтому вопрос о снижении или отмене амортизационных требований станет снова. Именно этот вопрос был важен для Умеренных во время предвыборной кампании», — пишет издание.