Глава минфина Швеции пообещала рассмотреть отмену амортизации кредитов
В Швеции пообещали рассмотреть возможную отмену амортизации кредитов
Стокгольм, 24 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Требование амортизации по ипотечным кредитам в Швеции будет приостановлено, обещали Умеренные во время предвыборной кампании в стране. Но ни слова по этому поводу пока не поступало от новых властей, пишет газета Aftonbladet.
Теперь министр финансов Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные) открыто заявляет, что ситуация ухудшилась.
«Но мы вернемся к вопросу об отмене амортизации», — сказала она в эфире радиостанции SR.
«Ожидается, что Риксбанк Швеции значительно повысит учетную ставку, консенсус-прогноз нескольких банков составляет 0,75 процентных пункта или даже один процентный пункт. Видимо, это отразится на банковских процентных ставках по ипотечным кредитам, и поэтому вопрос о снижении или отмене амортизационных требований станет снова. Именно этот вопрос был важен для Умеренных во время предвыборной кампании», — пишет издание.