Жителям Донбасса в Северной Осетии выдали российские паспорта

Владикавказ, , 12:18 — REGNUM В Северной Осетии более 50 вынужденных переселенцев из республик Донбасса получили российские паспорта. Для выдачи документов жителям Донецкой и Луганской Народных Республик понадобилось лишь обратиться с заявлением по месту жительства или пребывания в управление по вопросам миграции МВД по республике, и в течение десяти дней им оформили паспорт гражданина РФ, сообщила начальник отдела по вопросам гражданства, работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции МВД по республике Зарина Царуева.

Паспорт РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

В настоящее время в РСО-Алании зарегистрировано 503 беженца. Им оказывается всемерная поддержка, в том числе вынужденные переселенцы обеспечиваются продуктами питания и одеждой, для них организуется психологичествая помощь. В пунктах временного размещения находятся 126 человек из этой категории.

Материальную помощь в виде выплаты по десять тысяч рублей получили с начала 2022 года 623 жителя ДНР и ЛНР, кроме того, предусмотрены другие социальные выплаты, как и всем жителям России: пенсии, детские пособия.

«По указу президента есть и различного рода выплаты для различного рода граждан. Это пенсионные выплаты, выплаты семьям с детьми. Сумма составляет от пяти до 20 тысяч рублей», — цитирует ГТРК «Алания» заместителя министра труда и социального развития Северной Осетии Эльвиру Торчинову.

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