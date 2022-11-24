Рябков: Россия ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС
В МИД России заявили, что Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС
Москва,
24 ноября 2022, 12:17 — REGNUM Россия вела и продолжает вести интенсивные консультации с МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сегодня, 24 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ
Министерство обороны России
По его словам, консультации по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности вокруг ЗАЭС ведутся интенсивно.
«С учетом вновь усилившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ и повреждение станции растет понимание, что принять решение о защитной зоне следует достаточно оперативно», — пояснил Рябков.
Как сообщало ИА REGNUM, глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
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История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территории, попасть в систему охлаждения.
Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. Только с применением беспилотников осуществлено уже более 10 атак. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ.
По данным Минобороны РФ, специально к приезду в Одессу Генерального секретаря ООН Гутерреша ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, конечной целью которой является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме.
При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.