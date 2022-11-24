Москва, 24 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Россия вела и продолжает вести интенсивные консультации с МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сегодня, 24 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

По его словам, консультации по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности вокруг ЗАЭС ведутся интенсивно.

«С учетом вновь усилившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ и повреждения станции растет понимание, что принять решение о защитной зоне следует достаточно оперативно», — пояснил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

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