Ереван, 24 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Переговоры внутри Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые состоялись 23 ноября в Ереване, были открытыми, честными и позитивными. Об этом на заседании парламента страны заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Он посетовал, что по итогам заседания Совета ОДКБ не удалось прийти к общему мнению по двум важным документам. Так, Армения не подписала декларацию ОДКБ и решение о действиях ОДКБ во время эскалации 13 сентября на границе с Азербайджаном. При этом Пашинян назвал состоявшуюся дискуссию позитивной.

«Также переговоры с РФ в двустороннем формате считаю позитивными. Я надеюсь, что мы выполним зафиксированные договоренности как можно скорее», ― добавил премьер-министр.

Он подчеркнул, что «состоялось очень открытое, честное и позитивное обсуждение» и эти два документа были отправлены на доработку.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередное заседание Совета ОДКБ прошло 23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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