Москва, 24 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Власти России и США не планируют проведения контактов высокого уровня, сообщил 24 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

На пресс-конференции, посвящённой предстоящей конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) Рябков рассказал, что Россия и США ведут диалог по дипломатическим каналам.

«С американцами диалог идёт путём телефонных разговоров соответствующих старших, высших должностных лиц без задействования президентского уровня. У нас идет диалог по обычным дипломатическим каналам», — сказал Рябков.

Он отметил, что Россия не инициирует и не планирует контактов на высоком уровне.