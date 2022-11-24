Стокгольм, 24 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Жителям Швеции придется нелегко. Это дала понять министр финансов Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные) в эфире радиостанции P1.

Esquilo Элизабет Свантессон. Министр финансов Швеции

«Важно, чтобы в этой ситуации вы понимали, что в ближайшие годы будет очень тяжело. Ситуация рискует оказаться более жесткой, чем ожидалось. Это относится ко многим людям с небольшими финансовыми возможностями», — сказала Свантессон.

Сейчас, по ее словам, правительство Швеции прилагает все усилия, чтобы не допустить дальнейшего усиления инфляции.

«Теперь, когда Риксбанк делает все возможное, чтобы подавить ее, мы не должны ему противодействовать», — оценила она денежную политику национального регулятора.