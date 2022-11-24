Стокгольм, 24 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Швеция должна решительно осудить недавние нападения Турции на курдов на севере Сирии. Об этом лидер сирийских курдов Салих Муслим заявил в эфире шведского телеканала SVT.

(сс) Kurdishstruggle Курды

В то же время политик раскритиковал министра иностранных дел Швеции Тубиаса Бильстрёма за дистанцирование от Рабочей партии Курдистана (РПК) и Демократического союза.

«Я считаю, что это несправедливо по отношению к РПК и Демократическому союзу, потому что мы сирийцы, мы не связаны органически ни с одной организацией за пределами сирийской границы», — заявил Муслим.

На днях Турция начала новое военное наступление на курдские районы после ударов турецких военных самолетов по курдским объектам вокруг Алеппо, Ракки и Хасаки на севере Сирии. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, напоминают журналисты.