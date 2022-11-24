Мэр Кишинёва заявил, что город может остаться без воды из-за руководства Молдавии

Кишинёв, , 12:15 — REGNUM Жители Кишинёва уже сегодня, 24 ноября, могут остаться без воды из-за отказа властей Молдавии повысить тарифы. Об этом мэр города Ион Чебан сообщил в своём телеграм-канале.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

Он сообщил, что столичный Apă Canal («Водоканал») не может работать по старым тарифам и платить за электроэнергию и природный газ по новым ценам.

«Мы привели все аргументы центральным властям и ответственным инстанциям, что Apă Canal больше не может справляться с высокими ценами на электричество и газ. Не надо указывать на мэрию после того, как всё подорожало», — написал Чебан.

Мэр города сообщил, что ранее «Водоканал» платил за электричество 10 млн леев (около 31,5 млн рублей) в месяц, а теперь 31 млн леев (почти 98 млн рублей). Кроме того, мэрии до сих пор приходится оплачивать долги предприятия, которые образовались с 2013 по 2015 год.

«Зимой даже кратковременное прекращение подачи воды и работы канализации станет катастрофой для Кишинёва», — подчеркнул Чебан.

Градоначальник призвал власти страны придумать, как спасать компанию в сложившихся условиях.