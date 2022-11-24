Глава Росатома заявил о разрушении линий электропередач на ЗАЭС

Москва, , 12:35 — REGNUM Почти все линии электропередач на Запорожской АЭС разрушены, ВСУ препятствуют их восстановлению. Об этом глава Росатома Алексей Лихачёв заявил 24 ноября журналистам.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Практически все линии электропередачи разрушены. И, к сожалению, вооруженные силы [киевского режима] не дают возможности их восстанавливать», — сказал Лихачёв.

Он уточнил, что только одна линия находится в относительно стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Запорожская АЭС перешла на питание с аварийных дизель-генераторов.

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