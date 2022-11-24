Глава Росатома: ВСУ не дают восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС
Глава Росатома заявил о разрушении линий электропередач на ЗАЭС
Москва,
24 ноября 2022, 12:35 — REGNUM Почти все линии электропередач на Запорожской АЭС разрушены, ВСУ препятствуют их восстановлению. Об этом глава Росатома Алексей Лихачёв заявил 24 ноября журналистам.
АЭС
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Практически все линии электропередачи разрушены. И, к сожалению, вооруженные силы [киевского режима] не дают возможности их восстанавливать», — сказал Лихачёв.
Он уточнил, что только одна линия находится в относительно стабильном состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Запорожская АЭС перешла на питание с аварийных дизель-генераторов.
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История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территории, попасть в систему охлаждения.
Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. Только с применением беспилотников осуществлено уже более 10 атак. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ.
По данным Минобороны РФ, специально к приезду в Одессу Генерального секретаря ООН Гутерреша ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, конечной целью которой является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме.
При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.