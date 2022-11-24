Москва, 24 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Почти все линии электропередачи на Запорожской АЭС разрушены, ВСУ препятствуют их восстановлению. Об этом глава Росатома Алексей Лихачёв заявил 24 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Практически все линии электропередачи разрушены. И, к сожалению, вооруженные силы [киевского режима] не дают возможности их восстанавливать», — сказал Лихачёв.

Он уточнил, что только одна линия находится в относительно стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Запорожская АЭС перешла на питание с аварийных дизель-генераторов.

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