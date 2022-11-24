В Сенате Австралии не смогли принять закон о легализации эвтаназии
В Сенате Австралии продолжат изучать возможность легализовать эвтаназию
Канберра, 24 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Дебаты о территориальных правах двух регионов Австралии по вопросу эвтаназии продолжатся в Сенате Австралии. Об этом 24 ноября пишет газета The Guardian.
Как сообщают журналисты, оппоненты добились отсрочки окончательного голосования, чтобы они могли внести поправки.
«Но сторонники законопроекта недовольны просьбой и не понимают, почему поправки не были готовы в срок», — говорится в статье.
В свою очередь сенатор Кэти Галлахер сказала, что была озадачена, потому что предложенный законопроект является прямой отменой существующего законодательства. Она также отметила, что недоумевает, какие поправки оппоненты хотят вносить в законопроект такого рода.
Сенатор от Либеральной партии Сара Хендерсон ранее протестовала против того, что процедурный отдел Сената перегружен работой и еще не смог разработать запросы парламентариев.