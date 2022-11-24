Канберра, 24 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Дебаты о территориальных правах двух регионов Австралии по вопросу эвтаназии продолжатся в Сенате Австралии. Об этом 24 ноября пишет газета The Guardian.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Как сообщают журналисты, оппоненты добились отсрочки окончательного голосования, чтобы они могли внести поправки.

«Но сторонники законопроекта недовольны просьбой и не понимают, почему поправки не были готовы в срок», — говорится в статье.

В свою очередь сенатор Кэти Галлахер сказала, что была озадачена, потому что предложенный законопроект является прямой отменой существующего законодательства. Она также отметила, что недоумевает, какие поправки оппоненты хотят вносить в законопроект такого рода.

Сенатор от Либеральной партии Сара Хендерсон ранее протестовала против того, что процедурный отдел Сената перегружен работой и еще не смог разработать запросы парламентариев.