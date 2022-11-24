Глава Минцифры Шадаев рассказал о штрафах за утечку персональных данных

Москва, , 12:11 — REGNUM Законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, в том числе биометрических данных разрабатывается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев Digital.gov.ru

«Штрафы будут значительные, это заставит компании инвестировать в защиту», — заверил Шадаев.

Такой аргумент он привел пользу принятия законопроекта о единой системе обработки биометрии.

В ходе дискуссии парламентарии обратили внимание на регулярные утечки персональных данных из коммерческих компаний.

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