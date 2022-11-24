МИД РФ: Москва делает всё для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Рябков заявил, что Россия делает всё для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
Москва,
24 ноября 2022, 12:10 — REGNUM Всё возможное для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС делается Россией. Об этом 24 ноября заявил на брифинге в преддверии девятой Обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Как подчеркнул замглавы МИД РФ, говоря о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, российская сторона делает всё возможное для решения ситуации с атомной станцией.
«Мы сделаем максимум для того, чтобы такое решение состоялось», — уточнил Рябков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после обстрела со стороны ВСУ инспекторы МАГАТЭ провели дозиметрические замеры на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС).
История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территории, попасть в систему охлаждения.
Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. Только с применением беспилотников осуществлено уже более 10 атак. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ.
По данным Минобороны РФ, специально к приезду в Одессу Генерального секретаря ООН Гутерреша ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, конечной целью которой является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме.
При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.