Москва, 24 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Всё возможное для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС делается Россией. Об этом 24 ноября заявил на брифинге в преддверии девятой Обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Balk Сергей Рябков

Как подчеркнул замглавы МИД РФ, говоря о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, российская сторона делает всё возможное для решения ситуации с атомной станцией.

«Мы сделаем максимум для того, чтобы такое решение состоялось», — уточнил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после обстрела со стороны ВСУ инспекторы МАГАТЭ провели дозиметрические замеры на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС).