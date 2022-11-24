Прицепы участника нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» экспортируют в Узбекистан

Пермь, , 16:43 — REGNUM Фермерам и из России, и из других стран необходимо регулярно перевозить семена, инструменты, стройматериалы и многое другое. С прицепами «‎Экспедиция» от Краснокамского ремонтно-механического завода выполнять тяжёлую работу гораздо удобнее. А метод горячего цинкования гарантирует качество техники и её долговечность.

Прицепы «‎Экспедиция» Фото группы ВК

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» продукцию уже экспортируют в Белоруссию и Казахстан, а теперь первая партия прицепов отправилась в Узбекистан, где 44% жителей заняты в сельском хозяйстве.

На рынке среднеазиатской страны этот производитель из Пермского края рассчитывает, в первую очередь, завоевать местных фермеров и других предпринимателей, поэтому в поставку вошли модели, в которых можно перевозить габаритные грузы, например, строительные материалы, урожай и даже мелкий скот.

Модели из первой поставки: «Стандарт плюс 111 200», «Бизнес 111 725», «Универсал 111 300», «Универсал 111 320» — самые вместительные в линейке прицепов «Экспедиция». Конкуренцию краснокамским прицепам в Узбекистане составит всего один местный производитель.

«Более 44% населения Узбекистана заняты в АПК, основную часть сельхозпродукции производят декханские, то есть местные фермерские хозяйства. Для них и для других предпринимателей грузовик или прицеп — жизненная необходимость, но прицеп гораздо дешевле в использовании. Прицепы в Узбекистане проходят испытание жарой и пылью. Благодаря оцинковке металлических частей, прицепы «Экспедиция» не теряют в прочности и качестве внешнего вида в течение длительного времени», — пояснил представитель ООО «Краснокамский РМЗ» Тимофей Жигалов.

Партнеры Краснокамского РМЗ в Узбекистане планируют широкую сеть распространения автоприцепов, задействуя точки продаж сельскохозяйственной и строительной техники, автомобильных запчастей, скота и так далее. Прицепы «Экспедиция» полностью обработаны методом горячего цинкования, что увеличивает срок службы изделия. В производстве используют технологии лазерной резки, высокоточной гибки металла, роботизированной сварки и тому подобное. Модельный ряд прицепов «Экспедиция» включает прицепы общего назначения для перевозки различных грузов, для водных видов транспорта, для снегоходов, коммерческих грузов и мототехники.

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», Краснокамский РМЗ уже экспортирует прицепы «Экспедиция» в Белоруссию и Казахстан. Для поставки первой партии автоприцепов в Узбекистан на заводе впервые воспользовались страховкой валютных рисков от АО «ЭКСАР» — это страхование краткосрочной дебиторской задолженности, то есть рисков невыплаты российскому экспортеру стоимости товаров со стороны зарубежных партнеров.

В условиях текущей геополитической турбулентности создание инфраструктуры поддержки экспортёров за рубежом — важнейшая задача национального проекта «Международная кооперация и экспорт», считает член комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Нонна Каграманян.

«Расширение производственных площадок на территории дружественных стран углубит наши международные кооперационные связи. Среди российских компаний есть большое количество заинтересованных в усилении своего присутствия на рынках Ближнего Востока и Африки, однако для запуска своей работы в РПЗ [российской промышленной зоне] необходимы конкретные условия и механизмы поддержки», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства