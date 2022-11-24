Ереван, 24 ноября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Если киевский режим не хочет гибели людей в огромном количестве и уничтожения страны, то он должен предпринять шаги для прекращения конфликта. Об этом 24 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Ереване.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Всё в руках [Киева]. Если они не хотят гибели людей, притом в огромном количестве… тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить», — сказал Лукашенко российскому телеканалу «Звезда».

По его словам, если Киев не прекратит, то дальше будет не только потеря государственности, но и полное уничтожение страны. Он добавил, что Киеву нужны мирные переговоры.

Лукашенко также заявил, что со временем конфликты между странами забываются.

«Мы с фашистской Германией воевали, 30 миллионов погибло. Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко», — заявил он.