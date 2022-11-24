Глава Минцифры: банки собрали биометрию более 60 млн человек

Москва, , 12:03 — REGNUM Коммерческими банками собрано биометрические данные более 60 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

«Только государственная информационная система может обеспечить сохранность данных», — сказал Шадаев.

Сейчас для компаний, в том числе банков «никаких дополнительных требований к обеспечению сохранности биометрических данных нет», отметил министр.

Госдума обсуждает в первом чтении законопроект о единой системе обработки биометрии.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о единой системе идентификации по биометрии внесен в Госдуму

Читайте развитие сюжета: В Минцифры рассказали о штрафах за утечку персональных данных