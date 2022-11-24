Москва, 24 ноября 2022, 12:03 — REGNUM Коммерческими банками собрано биометрические данные более 60 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме.
«Только государственная информационная система может обеспечить сохранность данных», — сказал Шадаев.
Сейчас для компаний, в том числе банков «никаких дополнительных требований к обеспечению сохранности биометрических данных нет», отметил министр.
Госдума обсуждает в первом чтении законопроект о единой системе обработки биометрии.
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