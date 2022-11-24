Канберра, 24 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Последовательное повышение процентных ставок в Австралии мало что сделало для повышения доступности жилья для покупателей, поскольку рост процентных ставок компенсировал спад на рынке недвижимости. К такому выводу можно прийти, если ознакомиться с последним отчетом о доступности жилья банка ANZ, который нарисовал мрачную картину для покупателей своего первого жилья, пишет газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Отчет показал, что типичному австралийскому покупателю потребуется 10,9 года, чтобы накопить на первый депозит, что является небольшим улучшением по сравнению с 11,3 годами в предыдущем квартале. Однако, пишут экономисты, домохозяйства могут позволить себе тратить на накопление депозита лишь 15% от своих доходов.

Между тем, отмечают эксперты, в национальном масштабе доля дохода, необходимая для погашения новой ипотеки, выросла на 4,4 процентных пункта до 43,3%. Например, в Сиднее, самом недоступном городе, покупателям своего первого жилья придется копить в течение 12,8 лет и откладывать более половины своего дохода на обслуживание ипотеки.