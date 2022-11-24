Бывший премьер-министр Франции займет пост гендира железнодорожной компании
Бывший премьер-министр Франции Кастекс станет управлять компанией RATP
Париж,
24 ноября 2022, 12:01 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс возьмет на себя управление компанией, осуществляющей пассажирские перевозки в Париже (RATP), которая сталкивается с серьезными трудностями, сообщает Le Figaro.
Жан Кастекс
Florian DAVID
Жан Кастекс был официально назначен генеральным директором железнодорожной компании во время заседания совета министров.
«Для меня большая честь сегодня присоединиться к RATP», — отреагировала основная заинтересованная сторона в пресс-релизе компании. Бывший избранный представитель заявил, что он «полностью осознает проблемы, стоящие перед этой публичной компанией».
Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики Франции раскритиковало «недостаточное, не отвечающее реалиям рынка» устройство.
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История вопроса
Пятая республика во Франции переживает свои не лучшие свои годы. Рейтинги президентов Саркози, Олланда, Макрона очень скоро после прихода к власти начинают бить антирекорды по уровню недоверия. За последние 20 лет страна по своему влиянию в ЕС окончательно ушла на вторые роли. При этом политика в отношении России вне зависимости от имени главы государства не меняется, оставаясь относительно нейтральной в рамках, очерченных не в Париже. Наиболее значительным инцидентом в двусторонних отношениях можно назвать отказ в продаже двух вертолётоносцев типа «Мистраль». По итогам той истории можно сказать, что ущерб самой Франции от отказа от сделки — финансовый, репутационный намного превысил возможные убытки России.