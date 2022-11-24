Бывший премьер-министр Франции Кастекс станет управлять компанией RATP

Париж, , 12:01 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс возьмет на себя управление компанией, осуществляющей пассажирские перевозки в Париже (RATP), которая сталкивается с серьезными трудностями, сообщает Le Figaro.

Жан Кастекс Florian DAVID

Жан Кастекс был официально назначен генеральным директором железнодорожной компании во время заседания совета министров.

«Для меня большая честь сегодня присоединиться к RATP», — отреагировала основная заинтересованная сторона в пресс-релизе компании. Бывший избранный представитель заявил, что он «полностью осознает проблемы, стоящие перед этой публичной компанией».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики Франции раскритиковало «недостаточное, не отвечающее реалиям рынка» устройство.

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