Париж, 24 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс возьмет на себя управление компанией, осуществляющей пассажирские перевозки в Париже (RATP), которая сталкивается с серьезными трудностями, сообщает Le Figaro.

Florian DAVID Жан Кастекс

Жан Кастекс был официально назначен генеральным директором железнодорожной компании во время заседания совета министров.

«Для меня большая честь сегодня присоединиться к RATP», — отреагировала основная заинтересованная сторона в пресс-релизе компании. Бывший избранный представитель заявил, что он «полностью осознает проблемы, стоящие перед этой публичной компанией».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики Франции раскритиковало «недостаточное, не отвечающее реалиям рынка» устройство.