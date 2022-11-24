FP: зависимость от сервиса Starlink может представлять для Киева угрозу
В США заявили, что отключение от сервиса Starlink может иметь разрушительные последствия для Киева
Вашингтон, 24 ноября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Чрезмерная зависимость Киева от сервиса компании Starlink, которой владеет американский миллиардер Илон Маск, может представлять угрозу для страны. Об этом сегодня, 24 ноября, говорится в статье обозревателя Риши Айенгара для Foreign Policy.
Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока
По словам Айенгара, функционирование спутниковой сети на территории б. УССР зависит от внешнего и неустойчивого финансирования.
«Внезапное отключение от сервиса Starlink может иметь разрушительные последствия для Киева», — считает Айенгар.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на территории б. УССР наблюдались жалобы на отключения в работе системы связи Starlink.
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