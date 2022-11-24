Вашингтон, 24 ноября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Чрезмерная зависимость Киева от сервиса компании Starlink, которой владеет американский миллиардер Илон Маск, может представлять угрозу для страны. Об этом сегодня, 24 ноября, говорится в статье обозревателя Риши Айенгара для Foreign Policy.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

По словам Айенгара, функционирование спутниковой сети на территории б. УССР зависит от внешнего и неустойчивого финансирования.

«Внезапное отключение от сервиса Starlink может иметь разрушительные последствия для Киева», — считает Айенгар.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на территории б. УССР наблюдались жалобы на отключения в работе системы связи Starlink.

Читайте подробнее: CNN: на территории б. УССР отключены 1,3 тыс. терминалов Starlink