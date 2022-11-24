Москва, 24 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ предотвратили попытку киевских спецслужб устроить диверсию на газопроводе в Волгоградской области, говорится 24 ноября в сообщении ЦОС ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации… предотвращена попытка совершения [кивескими] спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ пресекла диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области.

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