Премьер-министр Польши поддержал идею размещения ЗРК Patriot на территории б. УССР

Варшава, , 11:58 — REGNUM В поддержку идеи размещения немецких зенитно-ракетные комплексов (ЗРК) Patriot на территории б. УССР, а не в Польше высказался польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он заявил об этом журналистам перед вылетом в Словакию на саммит Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

«Восточная граница Польши и западная граница [территории б. УССР], как мы убедились по последнему происшествию в Пшеводуве, это одно и то же пространство. Мы хотели бы, чтобы это пространство было защищено как можно лучше. Конечно, мы обсуждали, как лучше всего использовать немецкое предложение, чтобы защищать как можно большую часть этой территории, находящейся под угрозой», — сказал он.

Также Моравецкий отметил, что такое предложение Варшавы якобы защитит этот участок польской границы от падения ракет.

При этом ранее с предложением разместить ЗРК Patriot на территории б. УССР выступили глава правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и глава польского минобороны Мариуш Блащак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона не намерена принимать каких-либо поспешных мер в связи с реакцией Польши на падение ракеты на территории страны.