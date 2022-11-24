Москва, , 11:57 — REGNUM На газопроводе «Южный поток» предотвращён террористический акт киевских спецслужб, сообщили 24 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

По трубопроводу поставляются энергоносители в Турцию другие страны Европы. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке и ресурсному обеспечению теракта, они являются гражданами России.

«Изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс. рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб [киевского режима], инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области», — рассказали в ФСБ.