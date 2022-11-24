В Швеции сообщили о сокращении объемов потребления

Стокгольм, , 12:00 — REGNUM Ожидается, что 24 ноября Риксбанк Швеции резко повысит процентные ставки в стране. В то же время цены на жилье падают, и новые данные о готовности жителей Швеции совершать покупки показывают, что уровень потребления в стране значительно сократился. Об этом сообщил телеканал SVT.

Терминал AhmadArdity

Трафик в карточных терминалах показывает, как рост цен на электроэнергию, общая инфляция, более высокие процентные ставки влияют на желание шведов тратить деньги.

«Тенденция последних шести-семи месяцев была явно нисходящей», — говорит Андреас Вальстрем, главный стратег банка Swedbank.

По сравнению с прошлым годом терминалы Swedbank Pay показывают, что без учета инфляции потребление сократилось на 8%. Терминалы обрабатывают более половины всех транзакций по картам в Швеции.

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