Бостон, США, , 11:55 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:112.

Лука Дончич Javier Mendia García

Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, на счету которого 42 очка. В составе «Бостона» форвард Джейлен Браун набрал 31 очко.

На сегодняшний день «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции НБА, на счету команды 32 очка. «Даллас» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 26 очками.

Читайте также: «Чикаго» обыграл «Милуоки» в матче НБА, несмотря на дабл-дабл Адетокунбо