Власти Швеции подозревают супружескую пару в шпионаже в пользу России

Стокгольм, , 11:57 — REGNUM Служба безопасности Швеции подозревает, что задержанная ранее в Стокгольме супружеская пара использовала свои компании для ведения незаконной разведывательной деятельности в пользу России. Об этом 24 ноября сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, за деятельностью одной из компаний якобы стоит российский бывший военный, ранее идентифицированный как «офицер разведывательной службы ГРУ». По информации SVT, компания, в том числе, торговала транзисторами.

Супружескую пару задержали в центре Стокгольма 22 ноября. И муж, и жена родились в Москве. В конце 90-х они переехали в Швецию.

Отмечается, что в Службе безопасности Швеции отказались от подробных комментариев.