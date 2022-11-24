Стокгольм, 24 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Служба безопасности Швеции подозревает, что задержанная ранее в Стокгольме супружеская пара использовала свои компании для ведения незаконной разведывательной деятельности в пользу России. Об этом 24 ноября сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

По данным журналистов, за деятельностью одной из компаний якобы стоит российский бывший военный, ранее идентифицированный как «офицер разведывательной службы ГРУ». По информации SVT, компания в том числе торговала транзисторами.

Супружескую пару задержали в центре Стокгольма 22 ноября. И муж, и жена родились в Москве. В конце 90-х они переехали в Швецию.

Отмечается, что в Службе безопасности Швеции отказались от подробных комментариев.