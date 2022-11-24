Экс-помощник Рейгана призвал Вашингтон ограничить действия Зеленского

Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Принцип «всё по воле Киева» руководству США пора отбросить и помочь запуску переговорного процесса с Москвой. Об этом бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу написал в статье для The American Conservative.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению обозревателя, лидер киевского режима В. Зеленский в последнее время действует безрассудно. Он готов втянуть НАТО в конфликт, который потенциально может обернуться ядерной войной.

«Зеленский был бы рад сражаться с Россией до последнего американца, если бы это было необходимо», — отметил Бэндоу.

Обозреватель раскритиковал и реакцию Вашингтона на инцидент с падением ракеты в Польше. Белому дому, добавил он, следует усилить контроль за действиями Киева, так как на США лежит ответственность за военную поддержку киевского режима.

Опрометчивый «ракетный манёвр» Зеленского показал, что Вашингтону пора сменить курс, чтобы конфликт не развивался дальше, заключил Бэндоу.

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