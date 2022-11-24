Премьер Дании намерена сформировать новое правительство с правыми партиями

Копенгаген, , 12:02 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен намерена сформировать новое правительство с правыми партиями. Об этом 24 ноября сообщают датские СМИ.

Правительство Дании JensPeter

Ранее лидер левой партии Enhedslisten Май Вилладсен встретился с Фредериксен, чтобы обсудить климатическую и экологическую политику. После встречи Вилладсен объявил, что ему сообщили, что его партия больше не рассматривается как часть будущего правительства.

Теперь Фредериксен намерена сформировать коалицию с правыми партиями.

Даже представители партии зеленых «Альтернатива» сообщают, что теперь не участвуют в переговорах.

Напомним, что сейчас Метте Фредериксен возглавляет переходное правительство Дании.

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