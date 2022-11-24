В МИД Молдавии прибыл посол России Васнецов

Кишинёв, , 11:55 — REGNUM Посол России в Кишинёве Олег Васнецов 24 ноября вошёл в здание МИД Молдавии. Об этом сообщает телеканал TV8.

Олег Васнецов President.gospmr.org

Ранее глава молдавского МИД Николай Попеску заявил, что вызвал российского посла, так как накануне после удара ВС России по инфраструктуре киевского режима на территории б. УССР в Молдавии на несколько часов прекратилось электроснабжение.

Журналисты пытались выяснить, что глава российского представительства планирует ответить по поводу блэкаута. Посол РФ не стал отвечать на вопросы.

Напомним, в ноябре Молдавия начала закупать электроэнергию в Румынии.

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