Стокгольм, 24 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Бюджетные законопроекты от Зеленых и Левых по увеличению государственных займов более чем на 20 миллиардов долларов в следующем году могут привести к большому финансовому дефициту и «затянуть Швецию в дефицитную трясину». Об этом в интервью новостной службе TT заявила министр финансов страны Элизабет Свантессон.

government.se Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции

«Я даже в самой своей дикой фантазии не могла подумать, что такие бюджеты, разжигающие инфляцию, будут представлены на рассмотрения» риксдага», — отмечает министр.

В свою очередь Зеленые считают, что увеличение государственных расходов нужно в экстренной климатической ситуации и что эти инвестиции окупятся в будущем.

Свантессон также подчеркнул, что государственный бюджет Швеции на 2023 год сверстан с небольшим профицитом, в отличие от бюджетных законопроектов от Левых, Зеленых и Социал-демократов.