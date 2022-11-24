NYT: выпущенная ВСУ ракета в сентябре ударила по жилому дому в Краматорске
NYT: выпущенная ВСУ американская ракета в сентябре ударила по жилому дому в Краматорске
Вашингтон,
24 ноября 2022, 11:49 — REGNUM Выпущенная киевскими боевиками в сентябре американская противорадиолокационная ракета AGM-88B HARM отклонилась от курса и попала в жилой дом в оккупированным Киевом Краматорске, пишет 24 ноября газета The New York Times.
Ракета AGM-88 HARM под крылом истребителя F-16CJ
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Издание напомнило, что инцидент произошел вечером 26 сентября, когда ракета ударила по последнему этажу пятиэтажного жилого дома.
После происшествия в соцсетях начали появляться фотографии обломков ракеты, а посетившие место инцидента журналисты из США смогли изучить фрагменты ракеты и установили ее происхождение.
Выяснилось, что ракета, ударившая по жилому дому, была выделена Киеву из старых запасов Пентагона. Газета предположила, что ракета не смогла обнаружить средства радиолокации и поразила жилой дом после того, как у нее закончилось топливо.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.