NYT: выпущенная ВСУ американская ракета в сентябре ударила по жилому дому в Краматорске

Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Выпущенная киевскими боевиками в сентябре американская противорадиолокационная ракета AGM-88B HARM отклонилась от курса и попала в жилой дом в оккупированным Киевом Краматорске, пишет 24 ноября газета The New York Times.

Ракета AGM-88 HARM под крылом истребителя F-16CJ Coffeebean2

Издание напомнило, что инцидент произошел вечером 26 сентября, когда ракета ударила по последнему этажу пятиэтажного жилого дома.

После происшествия в соцсетях начали появляться фотографии обломков ракеты, а посетившие место инцидента журналисты из США смогли изучить фрагменты ракеты и установили ее происхождение.

Выяснилось, что ракета, ударившая по жилому дому, была выделена Киеву из старых запасов Пентагона. Газета предположила, что ракета не смогла обнаружить средства радиолокации и поразила жилой дом после того, как у нее закончилось топливо.