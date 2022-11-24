Вашингтон, 24 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Выпущенная киевскими боевиками в сентябре американская противорадиолокационная ракета AGM-88B HARM отклонилась от курса и попала в жилой дом в оккупированном Киевом Краматорске, пишет 24 ноября газета The New York Times.

Coffeebean2 Ракета AGM-88 HARM под крылом истребителя F-16CJ

Издание напомнило, что инцидент произошел вечером 26 сентября, когда ракета ударила по последнему этажу пятиэтажного жилого дома.

После происшествия в соцсетях начали появляться фотографии обломков ракеты, а посетившие место инцидента журналисты из США смогли изучить фрагменты ракеты и установили её происхождение.

Выяснилось, что ракета, ударившая по жилому дому, была выделена Киеву из старых запасов Пентагона. Газета предположила, что ракета не смогла обнаружить средства радиолокации и поразила жилой дом после того, как у неё закончилось топливо.