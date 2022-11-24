Милуоки, США, 24 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:113.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов. В составе «Чикаго» форвард Демар Дерозан набрал 36 очков.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 11-е место в Восточной конференции НБА, на счету команды 26 очков. «Милуоки» идёт на втором месте в Восточной конференции с 29 очками.

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