В Швеции готовятся к очередному поднятию ключевой ставки

Стокгольм, , 11:50 — REGNUM Объявление об очередном повышении процентной ставки 24 ноября станет последним объявлением для Стефана Ингвес в роли главы Риксбанка Швеции. Об этом сообщает новостной портал Omni.

Риксбанк Швеции Riksbank.se

Согласно прогнозу компании Infront, ожидания на рынке указывают на увеличение на 75 пунктов с 1,75% до 2,5%. Крупные банки SEB, Swedbank и Nordea согласны с прогнозом. При этом в трех банках отмечают, что нельзя исключать повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов.

С другой стороны, собственный прогноз Риксбанка предполагает, что ключевая процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов.

Отмечается, что Стефан Ингвес скоро сложит с себя полномочия председателя Риксбанка и уйдет на пенсию.

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