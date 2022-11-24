Киев приостановил работу нескольких пунктов пропуска на границе
Киев приостановил работу нескольких пунктов пропуска на границе с Венгрией и Румынией
Киев,
24 ноября 2022, 11:46 — REGNUM На границе территории б. УССР с Венгрией и Румынией приостановлена из-за отсутствия электричества работа нескольких пунктов пропуска. Об этом 24 ноября сообщает западное региональное управление госпогранслужбы киевского режима.
«В связи с отсутствием электропитания приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Солотвино» на границе с Румынией и пунктах пропуска «Косино» и «Звонковое» на границе с Венгрией… Просим… по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в захваченной террористическим режимом Киева Хмельницкой области на территории б. УССР могут массово отключить электроэнергию.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.