Киев, 24 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. На границе территории б. УССР с Венгрией и Румынией приостановлена из-за отсутствия электричества работа нескольких пунктов пропуска. Об этом 24 ноября сообщает западное региональное управление госпогранслужбы киевского режима.

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«В связи с отсутствием электропитания приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Солотвино» на границе с Румынией и пунктах пропуска «Косино» и «Звонковое» на границе с Венгрией… Просим… по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в захваченной террористическим режимом Киева Хмельницкой области на территории б. УССР могут массово отключить электроэнергию.