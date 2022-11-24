Стокгольм, 24 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Представитель Шведских демократов по вопросам политики в отношении сельских районов Швеции Маттиас Карлссон осудил климатическое предупреждение со стороны ООН относительно ситуации в мире и называл его преувеличенным. Об этом он заявил в интервью газете Expressen.

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«Я не думаю, что существует научный консенсус по поводу того, что земля станет адом. Тогда не стоит быть наивным и закрывать глаза на то, что в этом вопросе есть политические интересы», — сказал Карлссон.

По его словам, при обсуждении такого большого вопроса, следует знать, что разные группы будут лоббировать свои интересы.

В то же время Маттиас Карлссон требует, чтобы правительство Швеции взяло на себя «борьбу» с ЕС по вопросам климатической политики. Он считает, что ЕС использует климатическую проблему для увеличения своей власти и влияния «за счет национальных государств».