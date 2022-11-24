Сан-Франциско, США, , 11:41 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:107.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс, на счету которого 31 очко. В составе «Клипперс» форвард Маркус Моррис набрал 19 очков.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает 11-е место в Западной конференции НБА, на счету команды 28 очков. «Клипперс» идёт на шестом месте в Западной конференции с 30 очками.

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