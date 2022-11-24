Белокуриха, Алтайский край, 24 ноября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Алтайском крае, благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», разработана концепция туристической территории «Белокуриха горная». Речь идет о создании уникального уникального круглогодичного бальнеологического курорта и всей необходимой туристической инфраструктуры близ знаменитой всероссийской здравницы — города-курорта Белокурихи.

Сайт Алтайского края Отдых в Белокурихе

На земельном участке площадью 53,4 гектара планируют построить шесть объектов с номерным фондом более 1000 номеров, создать современную оздоровительную и развлекательную инфраструктуру. По предварительным оценкам экспертов «Туризм. РФ», благодаря появлению нового курорта в регионе турпоток увеличится на 200 тысяч человек в год.

«Несколько лет вся Белокуриха целеустремленно шла к тому, чтобы создать природный парк в окрестностях. Большой массив лесов рядом с курортом Белокуриха и «Белокурихой Горной» — это лечебный фактор. У жителей и гостей курорта есть возможность прогуливаться по терренкурам, эко-тропам, дышать чистым воздухом. Несколько лет после создания «Белокурихи Горной» мы работали над тем, чтобы запретить в этой зоне вырубку, охоту, и попросту сохранить лес, всю эту территорию — более сорока тысяч гектар — первозданной.

Ученые определили, что здесь черневая тайга — ель, пихта, кедр и сосна. Эти деревья, соседствуя между собой, создают хорошие «легкие» для Белокурихи. Поэтому компания «Курорт Белокуриха» стала инициатором создания парка. Мы поддерживали ученых, финансировали экспедиции в течение нескольких лет. Исследования привели к тому, что в декабре 2017 года по постановлению правительства был создан природный парк краевого значения, который сейчас играет положительную имиджевую роль для всего курорта», — пояснил заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» по стратегическому развитию Олег Акимов.

Для реализации этого курортного направления разработан проект дорожной карты — на одном из этапов предполагается подведение к курорту радонопровода. Данное решение в настоящее время прорабатывается совместно с Минстроем России в соответствии с поручением председателя Правительства России Михаила Мишустина.

Также на площадке «Белокуриха горная» строят дорогу к горнолыжному комплексу на горе Глухариной. Проект предполагает строительство 1,9 километра дороги и мостового перехода. Металлический путепровод имеет конструкцию «Бегущая лань», это единственная подобная конструкция в Сибири. Сооружение будет выполнено из монолитного железобетонного фундамента, в который упираются пролетные строения, пояснили в минтрансе региона. Ширина дороги составит шесть метров, также на участке обустроят пешеходную и велосипедную дорожки.

«Это курортное направление, для удобства посещения горнолыжного комплекса предусмотрена парковка для личного транспорта и экскурсионных автобусов. Особое внимание мы уделяем безопасности дорожного движения, для нас важно, чтобы гости и жители Алтайского края могли комфортно и безопасно добираться до полюбившихся мест», — подчеркнул заместитель начальника по строительству, качеству и техническим вопросам Алтайавтодора Евгений Строганов.

Работы планируют завершить до конца 2022 года.

По оценкам экспертов, общий объем инвестиций на развитие туристической территории «Белокуриха горная» составит 21,2 миллиарда рублей. Её запуск, а также других инвестиционных проектов в сфере туризма на территории турзоны «Бирюзовая Катунь» и игровой зоны «Сибирская монета», позволят создать порядка трех тысяч рабочих мест. Это даст мультипликативный эффект в виде создания новых рабочих мест в смежных отраслях, таких как общественное питание, транспорт, торговля.

Турпоток в Алтайский край туристов из других регионов сдерживает большая удалённость. Тем не менее, по оценке начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, спрос на отдых в регионе остается достаточно высоким. За девять месяцев 2022 года общее число туристов и экскурсантов в Алтайском крае уже составило 1,6 миллиона человек, что в среднем на уровне показателя 2021 года, при этом число размещенных в санаториях, гостиницах и базах отдыха гостей и жителей региона по сравнению с прошлым годом выросло на 7%.

По словам председателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрея Максимова, дороговизна услуг в туризме во многом связана со стоимостью перелетов, переездов, и с этим связан тот диссонанс, который отмечается аналитиками между любовью к российской природе и реальными возможностями туристов.

«У нас огромная страна, и стоимость перемещений по ней действительно высока, несмотря на усилия, которые предпринимаются. В целом, мы можем говорить о том, что, несмотря на сложную обстановку в стране, 2022 год был временем активных туристических поездок многих жителей страны, которые получили возможности оздоровления, расширения кругозора и ярких впечатлений», — считает общественный деятель.

«Несмотря на сложную ситуацию в стране, внутренний туризм получил неожиданное новое дыхание. Россияне устремились осваивать новые маршруты и с удивлением обнаружили, что на Родине есть на что посмотреть», — подчеркнул председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

«В своё время я интересовался темой маркетинга территорий и проводил такой анализ: сколько туристов приезжает в Алтайский край и сколько при этом заселяется в учреждениях отдыха и досуга. Получилась интересная картина: приезжает людей больше, чем остается отдыхать. Особенно это относится к краевой столице — Барнаулу. Это фактически транзитный город: люди прилетают и следуют далее в Горный Алтай.

Более того, направление туризма считается одним из ключевых для дальнейшего развития региона. Мы в университете с этим направлением даже связываем один из наших стратегических проектов по здоровьесбережению. Жители европейской части России часто не разделяют Республику Алтай и Алтайский край, а это два разных региона. Основное место притяжения туристов — это, конечно же, Республика Алтай. Там множество интересных, уже освоенных мест с кемпингами, отелями высокого уровня.

Но есть и великолепные дикие места, куда еще не пришел организованный туристический бизнес и где можно отдохнуть в естественных условиях, пожить в деревянном домике, купить в деревне банку молока или меда, домашнего хлеба. И таких мест много именно в Алтайском крае. Кстати, именно в подобном месте находится археологический объект мирового значения Денисова пещера», — пояснил ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в России развиваются туристические макротерритории, государственно-частные инвестиционные проекты получают поддержку, регионы разработают собственные туристические концепции. К 2030 году в туристической отрасли России будут созданы 4,7 млн рабочих мест. Для создания комфортной и современной инфраструктуры для туризма и отдыха, а также раскрытия всего потенциала природного, культурного и исторического достояния страны была создана Корпорация Туризм. рф.