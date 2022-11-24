Канберра, 24 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Нехватка сварщиков в Австралии угрожает подорвать стремление страны к развитию инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сварщик

По данным Ассоциации сварщиков, к 2030 году страна столкнется с нехваткой 70 000 сварщиков, если не будут приняты радикальные меры. Профильный орган призывает удвоить мощности обрабатывающей промышленности Австралии для удовлетворения спроса со стороны сектора возобновляемых источников энергии и других инфраструктурных проектов.

Исполнительный директор ассоциации Джефф Криттенден рассказал журналистам, что сварщики требуются для производства и ремонта компонентов возобновляемой энергии, включая ветряные турбины и солнечные батареи.

«В Австралии нет сварщиков для реализации жизненно важных для страны энергетических, оборонных, железнодорожных и инфраструктурных проектов», — подчеркнул он.