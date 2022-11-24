FT: Брюссель хочет снизить зависимость ЕС от британского финансового сектора

Лондон, , 11:50 — REGNUM Руководство Евросоюза хочет потребовать от трейдеров, работающих с деривативами, пользоваться счетами в клиринговых центрах ЕС для проведения транзакций. Об этом сообщает 24 ноября газета Financial Times.

Евро © ИА REGNUM

Операции на рынке финансовых деривативов, который оценивается в €115 трлн, проводятся в основном через лондонский Сити. Брюссель стремится разделить этот рынок, чтобы снизить зависимость Евросоюза от британского финансового сектора после Brexit.

Издание отмечает, что европейских политиков не устраивает обработка деноминированных в евро деривативов за пределами надзорных возможностей органов ЕС.

Директор Центра европейских политических исследований (CEPS) Карел Ланно отметил, что в ЕС очень активно занимаются репатриацией бизнеса в еврозону. Конкретные предложения Еврокомиссия изложит в следующем месяце.

Читайте также: ЕС не сможет избежать рецессии?