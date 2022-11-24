В Хмельницкой области предупредили о возможных массовых отключениях электроэнергии

Хмельницкий, Бывш. УССР, , 11:40 — REGNUM В захваченной террористическим режимом Киева Хмельницкой области на территории б. УССР могут массово отключить электроэнергию. Об этом 24 ноября сообщил глава так называемой прокиевской «военной администрации» региона Сергей Гамалий в своём телеграм-канале.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ориентировочно с 10.00 (11.00 мск) произойдет введение всех графиков отключений. То есть возможно массовое отключение электроэнергии», — написал он в своём сообщении.

Также Гамалий призвал жителей области зарядить свои гаджеты и экономить электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка.