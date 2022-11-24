В Хмельницкой области могут массово отключить электроэнергию
В Хмельницкой области предупредили о возможных массовых отключениях электроэнергии
Хмельницкий, Бывш. УССР,
24 ноября 2022, 11:40 — REGNUM В захваченной террористическим режимом Киева Хмельницкой области на территории б. УССР могут массово отключить электроэнергию. Об этом 24 ноября сообщил глава так называемой прокиевской «военной администрации» региона Сергей Гамалий в своём телеграм-канале.
Без света
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Ориентировочно с 10.00 (11.00 мск) произойдет введение всех графиков отключений. То есть возможно массовое отключение электроэнергии», — написал он в своём сообщении.
Также Гамалий призвал жителей области зарядить свои гаджеты и экономить электроэнергию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.