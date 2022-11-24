Москва, 24 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на борьбу с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Закон поддержали единогласно 392 депутата Госдумы.

Duma.gov.ru Голосование в Госдуме

В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российских законодателей не принимать закон о запрете пропаганды ЛГБТ и отозвать законопроект.

«Давайте ответим господину Блинкену голосованием», — предложил Володин.

Изменения вносятся в статью 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), которая на данный момент предусматривает штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Законопроект предполагает ее существенную переработку и распространение на совершеннолетних граждан РФ.

Штрафы пропаганду ЛГБТ составят до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн рублей для юрлиц.

Пропаганда педофилии будет караться штрафом в размере до 800 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для организаций.

Пропаганда смены пола, выразившаяся в распространении информации или совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности смены пола либо навязывание информации о смене пола, вызывающей интерес к смене пола, согласно изменениям, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.