В МИД Китая отказались комментировать возможный визит главы Евросовета
В МИД Китая отказались комментировать информацию о возможном визите главы Евросовета
Пекин,
24 ноября 2022, 11:49 — REGNUM В Китае отказались комментировать возможный визит главы Европейского совета Шарля Мишеля в Пекин, который должен состояться в начале декабря. Об этом 24 ноября в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«В данный момент у нас нет информации, которую мы могли бы предоставить», — ответила на вопрос журналиста представительница внешнеполитического ведомства.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Европейского совета прибудет в Китай 1 декабря, где проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином.
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История вопроса
Китай во внешней политике декларирует принципы «мирного развития ради всеобщего процветания». Постепенно Пекин начинает отходить от этой концепции и периодически демонстрирует совсем не мирные действия для защиты или продавливания своих интересов на мировой арене.
Китай на сегодняшний день одна из самых динамично развивающихся стран как в экономическом, так и в военном плане. Подобный рывок и появление на этом фоне соответствующих амбиций вызывает беспокойство стран, привыкших считать себе лидерами. В этой ситуации Пекину придется либо отступать в тень, либо заявлять о необходимости пересмотра сложившихся отношений. И судя по тому, как Китай реализовывает свою внешнюю политику, он с большей вероятностью выберет второй вариант со всеми его последствиями.