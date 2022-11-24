В МИД Китая отказались комментировать информацию о возможном визите главы Евросовета

Пекин, , 11:49 — REGNUM В Китае отказались комментировать возможный визит главы Европейского совета Шарля Мишеля в Пекин, который должен состояться в начале декабря. Об этом 24 ноября в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

МИД КНР Aawsat.com

«В данный момент у нас нет информации, которую мы могли бы предоставить», — ответила на вопрос журналиста представительница внешнеполитического ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Европейского совета прибудет в Китай 1 декабря, где проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином.

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