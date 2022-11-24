Москва, 24 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Закон поддержали единогласно 397 депутатов.

Госдума

«Это консолидированная позиция подавляющего большинства всех фракций, я знаю только один пример, когда депутат отказался присоединиться к нему», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Вводится запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации о ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Одновременно запрещаются призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Кроме того, вводится запрет на продажу товаров, в том числе импортных, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российских законодателей не принимать закон о запрете пропаганды ЛГБТ и отозвать законопроект.

«Блинкен смотрит, как мы голосуем», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.