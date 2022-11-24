Местные выборы в австралийской Виктории подходят к концу

Мельбурн, Австралия, , 11:38 — REGNUM До закрытия избирательных участков в Виктории (штат на юго-востоке Австралии) осталось два дня, и кандидаты на пост премьер-министра Дэниэл Эндрюс и Мэтью Гай участили встречи с избирателями, чтобы заручиться большей поддержкой граждан. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Действующий премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявил средствам массовой информации в Мельбурне, что «голос за Либеральную партию — это голос за отмену больших инфраструктурных проектов» и что люди потеряют, как следствие, рабочие места.

В свою очередь его соперник Мэтью Гай выбрал совершенно другую тактику в предпоследний день предвыборной кампании, объявив о своем плане снизить возраст вождения до 17 лет, если он получит бразды правления.

Как пишут журналисты, сейчас у лейбористов есть минимальные шансы остаться у власти. В это время либералы могут рассчитывать на 43 места в местном парламенте, что недостаточно для формирования правительства.